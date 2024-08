Colisão entre motocicletas deixa dois feridos na Região do Vila Acre

Na noite desta terça-feira, (13), ocorreu uma colisão entre duas motocicletas no ramal Bom Jesus, situado na região do Vila Acre, segundo distrito de Rio Branco. O acidente envolveu um motociclista identificado como Alisson dos Santos Lopes, de 32 anos, e outro identificado como Jhon Max de Souza Amorim, de 33 anos.

De acordo com informações repassadas, o condutor da motocicleta Jhon Max, que pilotava uma Yamaha Factor YBR 125 vermelha, saiu da transversal Rua Lamartine Babo e colidiu com Alisson dos Santos Lopes, que estava trafegando na travessa Bom Jesus com uma Honda Titan 150 de cor vermelha. O impacto fez com que ambos os motociclistas caíssem no chão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e enviou uma viatura de suporte avançado e outra de suporte básico para o local. Após os primeiros atendimentos, as vítimas foram encaminhadas ao Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Alisson dos Santos Lopes foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação com um corte na testa, e no queixo, seu estado de saúde é considerado estável. Já Jhon Max de Souza Amorim, por sua vez, sofreu uma fratura no fêmur esquerdo e também está em condição estável.

A Polícia Militar foi imediatamente acionada, e uma equipe do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAN) compareceu ao local para realizar os procedimentos cabíveis e apurar as circunstâncias do acidente. Posteriormente, os agentes foram ao Pronto Socorro para verificar a situação das vítimas e assegurar que as medidas necessárias fossem tomadas.