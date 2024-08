Centro de Idiomas da Ufac abrirá inscrições para oito cursos; veja opções

O Centro de Idiomas da Universidade Federal do Acre (Ufac) abrirá nesta semana inscrições para novos alunos entre os dias 21 e 23 de agosto. Serão oferecidos cursos de Português, Francês, Inglês, Libras, Espanhol, Redação, Escrita Acadêmica e Elaboração de Projetos de Pesquisa. As vagas são limitadas e preenchidas por ordem de inscrição.

As inscrições ocorrerão presencialmente na sala 06, localizada no bloco do curso de Letras/Inglês da Ufac. O horário de atendimento será das 08h às 12h e das 14h às 18h. Para os cursos que serão ministrados online, as inscrições deverão ser feitas por meio de um formulário eletrônico, que estará disponível no site oficial do Centro de Idiomas nas mesmas datas.

Os cursos são gratuitos e abertos à comunidade interna e externa da universidade, com certificação de extensão universitária. Podem se inscrever pessoas com idade mínima de 15 anos, sendo necessário apresentar um documento oficial de identificação com foto no ato da inscrição presencial.

Além das vagas principais, será formada uma lista de espera com até 15 nomes por curso, que poderão ser chamados em caso de desistências até a segunda semana de atividades.