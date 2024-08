Casado, sertanejo famoso ganha beijo de outra mulher durante show; assista

Luciano Camargo foi surpreendido por uma fã durante um show no Rio de Janeiro, na última sexta-feira (9). O cantor se abaixou para tirar uma foto com a moça e acabou recebendo um beijo na boca, ficando sem reação.

“Desde que eu me casei com a Flávia, eu nunca mais tinha beijado outra mulher”, disse ele, visivelmente sem graça com o ocorrido. O momento foi registrado por algumas pessoas que estavam na plateia e acabou viralizando nas redes sociais.

Vale lembrar que o sertanejo é casado com Flávia Fonseca desde 2003 e tem duas filhas gêmeas com ela, Isabella e Helena, de 14 anos. O famoso também é pai de Wesley, Nathan e Talita, frutos de outras relações.

Fonte: BNEWS