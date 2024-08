Candidato à reeleição, Tião Bocalom terá maior tempo de rádio e TV no horário eleitoral

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) divulgou, nesta terça-feira (20), o tempo de propaganda eleitoral que os candidatos à Prefeitura de Rio Branco terão na televisão durante o primeiro turno da eleição de 2024. A veiculação dos programas começa dia 30 de agosto.

Candidato à reeleição, o prefeito de Rio Branco Tião Bocalom (PL) terá o maior tempo no horário eleitoral gratuito de televisão. A coligação “Produzir para Empregar” vai ter 5 minutos e 3 segundos. O arco de partidos formado pelo gestor passa pelo União Brasil, Progressistas, PL, Solidariedade, PSDB/Cidadania e Podemos.

O ex-prefeito Marcus Alexandre (MDB) é o segundo colocado com 4 minutos e 20 segundos pela aliança “Bora Rio Branco”. O prefeito conta com o apoio do MDB, Republicanos, PSD, Federação PT/PCdoB/PV e o PRD. A Federação Rede/PSOL localmente apoia o ex-prefeito informalmente devido a uma resolução nacional impedindo alianças com partidos de centro.

Em seguida, o ex-deputado estadual e infectologista Jenilson Leite (PSB), que também disputará o pleito em uma chapa pura, terá 36 segundos.

Emerson Jarude (Novo), não terá tempo na propaganda porque seu partido não atingiu critérios de representatividade no Congresso Nacional ou não conseguiu alcançar a cláusula de barreira.