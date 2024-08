Caio Bonfim faz história e conquista prata para o Brasil na marcha atlética olímpica

O Time Brasil faturou mais uma medalha nos Jogos Olímpicos de Paris. Nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (1), Caio Bonfim ficou em segundo lugar na prova de 20 km da marcha atlética e garantiu mais um pódio para a delegação brasileira.

Brian Pintado, do Equador, ficou com a medalha de ouro. A medalha de bronze ficou com o espanhol Álvaro Martín. Max dos Santos, outro brasileiro na prova, ficou em 28º lugar.

Agora, o Brasil tem cinco medalhas nesta edição olímpica. Rayssa Leal, Larissa Pimenta e equipe de ginástica artística feminina ficaram com o bronze. Willian Lima tem uma prata. Bia Ferreira já tem pódio garantido, mas ainda resta saber qual será a cor.

A medalha conquistada por Caio Bonfim é a primeira do Brasil na marcha atlética em Jogo Olímpicos. O atleta natural de Brasília fez todo o ciclo entre os melhores do mundo, com títulos no circuito mundial, e confirmou o bom momento no dia mais importante da carreira.

A prova

O brasileiro começou a prova com o maior ritmo entre todos os atletas. Logo nos primeiros quilômetros chegou à liderança e abriu vantagem sobre o pelotão que vinha atrás.

Neste momento, ele sofreu duas advertências da arbitragem. Se tomasse a terceira, sofreria punição de dois minutos e estaria fora de uma disputa pelo pódio.

Por garantia, Caio Bonfim diminuiu o ritmo e permitiu a chegada do pelotão da frente. Foi onde ele ficou até a reta final na prova, ao lado dos principais concorrentes.

No quilômetro 14, o brasileiro voltou à liderança, acompanhando de perto pelos rivais.

A partir daí se formou um pelotão menor. Caio Bonfim ficou até o fim entre os primeiros, mas o equatoriano disparou no final para ficar com o ouro.