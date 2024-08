Brasileiros tiram R$ 908,6 milhões da poupança em julho, após dois meses positivos

Após dois meses seguidos de resultados positivos, os brasileiros retiraram mais dinheiro do que depositaram na caderneta de poupança em julho. Segundo dados do Banco Central, a diferença entre depósitos e retiradas ficou negativa em R$ 908,6 milhões no mês.

O dado destoou com o de maio, quando foram feitos R$ 8,22 bilhões a mais de depósitos, e com o de junho, quando o dado ficou positivo em R$ 12,75 bilhões, o maior valor desde dezembro de 2023.

No ano, a poupança ainda tem retirada líquida de R$ 3,701 bilhões.

Em julho, os depósitos totais somaram R$ 370,314 bilhões, mas as retiradas chegaram a R$ 371,222 bilhões.

O saldo total da poupança no Brasil chegou a R$ 1,015 trilhão em julho, o maior desde fevereiro de 2022.