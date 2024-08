Braithwaite faz contra, marca dois a favor e ajuda Grêmio a vencer o Cuiabá

Na noite deste sábado, o Grêmio ganhou do Cuiabá por 3 a 1, pela 22ª rodada do Brasileirão, na Arena Pantanal. Estreante, Braithwaite teve um jogo inusitado, com um gol contra e dois tentos para se redimir. Essa foi a primeira bola na rede de um dinamarquês na história do torneio.

Com 24 pontos, o Imortal ganhou posições e neste momento se encontra na 11ª colocação. Já o Dourado está com 17, na 19ª posição.

Em seu próximo compromisso, o Grêmio enfrenta o Fluminense, às 19h (de Brasília) da próxima terça-feira, no Couto Pereira, pela Libertadores. Já o Cuiabá descansa no meio da semana e volta a campo para pegar o Atlético-MG, às 16h do próximo dia 17, na Arena MRV. O Imortal, por fim, retorna a focar no Brasileirão às 18h30, para pegar o Bahia, na mesma data, como mandante.

O jogo

Logo no começo do jogo, o Cuiabá chegou com perigo, quando André Luís soltou uma pancada e o Caíque encaixou. Pouco depois, o goleiro quase deixou a bola entrar contra a própria meta, mas conseguiu evitar o gol em cima da linha.

Em resposta, o Grêmio ficou perto de marcar na finalização de Edenílson. Aos 23 minutos, o Imortal abriu o marcador: Braithwaite arrematou e, após a defesa de Walter, Gustavo Nunes completou para o fundo da rede.

O Cuiabá começou melhor no primeiro tempo e, aos seis minutos, deixou tudo igual. Lucas Mineiro desviou cobrança de escanteio de Max e a bola bateu em Braithwaite antes de entrar.

Após o tento, o Dourado se animou, mas não aproveitou as chances e foi castigado aos 18. Monsalve fez bela jogada e serviu o dinamarquês, que completou para o gol e começou a sua redenção.

Aos 40 minutos, o Grêmio matou o jogo e fez 3 a 1. Braithwaite cabeceou firme e obrigou Walter a fazer boa defesa, mas, no rebote, o camisa 22 fez o segundo.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 1 X 3 GRÊMIO

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Data: 10 de agosto, sábado

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)

Assistentes: Luanderson Lima Dos Santos (BA) e Alessandro Alvaro Rocha De Matos (BA)

VAR: Rafael Traci (SC)

Cartão vermelho: nenhum

Cartões amarelos: Caíque e Edenílson (Grêmio); Matheus Alexandre (Cuiabá)

Gols: Gustavo Nunes, aos 23? do 1ºT (Grêmio); Braithwaite (contra), aos 6? do 2ºT (Cuiabá); Braithwaite, aos 18? do 2ºT (Grêmi0); Braithwaite, aos 40? do 2ºT (Grêmio)

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves, Bruno Alves (Clayson) e Juan Tavares (Railan); Lucas Mineiro, Fernando Sobral (Lucas Fernandes) e Max (Eliel); André Luís (Derick Lacerda) e Isidro Pitta

Técnico: Petit

Grêmio: Caíque; João Pedro, Gustavo Martins, Natã e Fábio (Zé Guilherme); Pepê (Ronald), Villasanti, Edenílson (Cristaldo); Monsalve (Dodi), Braithwaite (Aravena) e Gustavo Nunes

Técnico: Renato Gaúcho