 Jair Bolsonaro elogia Pablo Marçal e diz que Ricardo Nunes não é o “candidato dos sonhos”

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) colocou mais lenha na fogueira da disputa pela prefeitura de São Paulo (SP). Em meio à ascensão da candidatura do empresário Pablo Marçal, do PRTB, que já começa a incomodar a campanha do prefeito e candidato à reeleição Ricardo Nunes (MDB), o ex-mandatário elogiou o influenciador digital e admitiu que o emedebista não é o nome “dos sonhos” para o bolsonarismo.

Apesar dos elogios a Marçal, feitos durante entrevista à Rádio 96 FM, de Natal (RN), Bolsonaro reiterou que segue apoiando a reeleição de Nunes.

“Eu fechei com o Ricardo Nunes. Não é o meu candidato dos sonhos, mas eu tenho um compromisso. Vou ajudá-lo onde for possível”, disse o ex-presidente da República.

“Lá tem a figura nova do Pablo Marçal, que fala muito bem. É uma pessoa inteligente. Tem suas virtudes. Não tem experiência, mas faz parte”, completou Bolsonaro.

Pablo Marçal, considerado um fenômeno das redes sociais, tem protagonizado os momentos mais explosivos dos debates entre os candidatos à prefeitura de São Paulo. O principal alvo do empresário é o deputado federal Guilherme Boulos, candidato do PSOL, mas ele também tem criticado Nunes e Tabata Amaral, do PSB.

Nesta sexta-feira (16), o primeiro dia oficial de campanha eleitoral em São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes voltou sua artilharia contra Marçal e minimizou as declarações de Bolsonaro.

“A gente está falando de uma ação da vida real. Isso aqui não é o pico dos Marins”, ironizou o prefeito. Em 2022, Marçal liderou uma “expedição” ao Pico dos Marins, na Serra da Mantiqueira (SP) – mais de 2,4 mil metros acima do nível do mar –, que terminou com o socorro do Corpo de Bombeiros devido ao risco às mais de 30 pessoas que participavam da trilha. Todos foram resgatados.

“Não estamos vivendo de sonho, mas de realidade. Vender sonho é para outro candidato”, completou Nunes, questionado sobre a declaração de Bolsonaro sobre ele não ser “o candidato dos sonhos”.

Marçal ameaça Nunes

No último levantamento do instituto Datafolha sobre a corrida eleitoral na maior cidade do Brasil, as intenções de voto em Marçal oscilaram para cima junto aos eleitores de Bolsonaro e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) – que também apoia Nunes.

Segundo a pesquisa, Marçal subiu de 22% para 29% das intenções de voto entre eleitores que votaram em Bolsonaro para presidente em 2022. Já no grupo dos que apoiaram a eleição de Tarcísio para governador, o candidato do PRTB saltou de 19% para 25% no período de 1 mês.

Nunes, por outro lado, registrou uma oscilação negativa, recuando de 42% para 38% das intenções de voto entre eleitores bolsonaristas. Já entre os apoiadores de Tarcísio, o prefeito de São Paulo avançou de 40% para 42%.

Com esses resultados, a diferença entre Ricardo Nunes e Pablo Marçal na corrida eleitoral caiu de 20 para 9 pontos percentuais junto aos eleitores de Jair Bolsonaro. No grupo dos apoiadores de Tarcísio de Freitas, essa diferença foi de 21 para 17 pontos.

No principal cenário apontado pelo Datafolha, Ricardo Nunes aparece com 23% das intenções de voto, tecnicamente empatado com Boulos , com 22%.

No segundo pelotão, figuram os nomes de José Luiz Datena (PSDB) e Pablo Marçal, ambos com 14%. Em seguida, aparecem Tabata Amaral, com 7%, e Marina Helena (Novo), com 4%.

O Datafolha entrevistou, presencialmente, 1.092 eleitores da cidade de São Paulo nos dias 6 e 7 de agosto de 2024. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número SP-03279/2024.