O senador Márcio Bittar (UB) registrou nesta terça-feira, 6, por meio de suas redes sociais, um encontro com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que contou também com a presença dos prefeitos Tião Bocalom, de Rio Branco, e Zequinha Lima, de Cruzeiro do Sul, em Brasília.

O encontro teve como objetivo fortalecer as alianças entre os partidos de direita. Durante a reunião, Bolsonaro recebeu presentes com produtos típicos do Acre e foi calorosamente recebido por Bocalom e Zequinha.

Veja o vídeo: