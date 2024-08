Bocalom faz última reunião com secretários antes do prazo que autoriza pedir votos

O prefeito de Rio Branco e candidato à reeleição, Tião Bocalom (PL), fez na noite desta terça-feira (13) na sede do Partido Liberal, no bairro Bosque, uma reunião de alinhamento com secretários e cargos de diretoria de sua gestão. A ideia, segundo Bocalom, é definir aquilo que será defendido do que foi feito, e pontuar o que pode ser prometido para uma eventual próxima gestão.

Ao ac24horas, Tião Bocalom disse que o momento é mais um passo importante para a campanha, que será completamente iniciada no próximo dia 16, quando as normas do TSE autorizam o ato de pedir votos.

“A gente precisa que cada secretário esteja pronto para ir para uma guerra, porque uma eleição sempre é uma guerra. Os secretários precisam estar cientes de como a gente vai tocar a campanha, deixar tudo redondinho para que eles possam participar ativamente da campanha. As pessoas precisam falar para o eleitor do nosso trabalho, do que a gente já fez e do que a gente pretende fazer”, afirmou.

O secretário da Casa Civil da Prefeitura de Rio Branco, Valtim José, que acompanha Bocalom nas disputas eleitorais desde 2008, disse que o momento é decisivo. “Esse alinhamento é de suma importância para uma campanha, até para todo mundo saber o que vai falar, falar a mesma língua”, completou.