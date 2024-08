Bitcoin salta e se aproxima de US$ 60 mil com melhora dos mercados globais

O analista citou que, no momento, o sentimento entre os players do setor e das instituições financeiras globais está dividido. Há uma parcela significativa que está procurando indicadores de uma reversão de tendência e o fim do movimento favorável, que começou no início do ano passado.

Por outro lado, os mais entusiastas estão sugerindo que essa volatilidade recente pode corresponder ao “último mergulho” antes que a tendência de alta seja acionada em uma velocidade inédita.

Entre as notícias relacionadas a criptomoedas, uma decisão judicial determinou que a corretora FTX pague US$ 12,7 bilhões em indenização financeira às vítimas de fraude, resolvendo um litígio com a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC, na sigla em inglês).

A decisão foi tomada pelo Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York.

Em um acordo relacionado aprovado pelo Tribunal de Falências do Distrito de Delaware, a CFTC concordou em não buscar uma penalidade monetária civil contra a FTX, disse a CFTC.

Em março, o fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, foi condenado a 25 anos de prisão. A FTX entrou com pedido de falência em novembro de 2022.