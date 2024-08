Beatriz Souza vence final do judô feminino e garante primeira medalha de ouro do Brasil

Uma semana depois da abertura oficial, chegou, enfim, a primeira medalha de ouro do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. No começo da tarde desta sexta-feira (2), Beatriz Souza superou a israelense Raz Hershko e foi campeã na categoria +78kg do judô feminino.

Bia Souza mostrou agressividade logo no começo do combate e, com apenas 44 segundos, aplicou um o-soto-guruma para liderar com um waza-ari. Com 2 minutos e 43 segundos, ambas sofreram punição por falta de pegada, o shido. Com 3 minutos e 49 segundos, mais um shido para ambas, agora por falta de combatividade.

Antes de vencer a final, Beatriz Souza tinha vencido três lutas. Primeiro, derrotou a nicaraguense Izayana Marenco após ippon com poucos segundos. Depois, levou a melhor sobre a sul-coreana Kim Hayun em duelo eletrizante. Na sequência, foi algoz da francesa Romane Dick.

Medalhas brasileiras

Foi a sétima medalha do Brasil em Paris. Duas delas tinham vindo com os também judocas Willian Lima, que ficou com a prata após perder a final para o japonês Hifumi Abe na categoria até 66kg; e Larissa Pimenta, que venceu a italiana Odette Giuffrida na categoria até 52kg para ficar com o bronze.

Outras duas vieram na ginástica: uma, com o time feminino, bronze na final por equipes; outra, com Rebeca Andrade, prata no individual geral feminino. A skatista Rayssa Leal, bronze no skate street feminino; e o marchador Caio Bonfim, ganhador da prata; também foram ao pódio.