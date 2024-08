Barcelona toma decisão sobre o brasileiro Vitor Roque e comunica empresário

O brasileiro Vitor Roque não deve permanecer no Barcelona para a temporada 2024/2025. De acordo com o jornal espanhol Marca, os catalães já teriam tomado a decisão de negociar o atacante e comunicaram o empresário do jogador, André Cury.

Nesse cenário, o Barcelona aceita emprestar ou negociar o brasileiro de forma definitiva. Em caso de venda, os valores podem chegar a 30 milhões de euros (cerca de R$ 180 milhões), menos da metade dos 74 milhões de euros (cerca de R$ 445 milhões) investidos há menos de um ano para a chegada do jogador.

A ideia do Barça, inclusive, é definir a situação do brasileiro até a próxima semana, já que ele não foi muito aproveitado na última temporada e LALIGA está prestes a começar. O Marca destaca, ainda, que o principal motivo para a negociação de Vitor Roque é financeira.

Isso porque o Barcelona vem tendo dificuldades para inscrever jogadores, muito por conta dos altos salários do elenco. Pelo mesmo motivo, Lionel Messi não pôde ser inscrito em 2021 e acabou deixando o clube rumo ao PSG.

Para inscrever Vitor Roque, o clube precisa abrir espaço salarial, o que segue sendo um empecilho. No sábado (17), a equipe estreia em LALIGA fora de casa, contra o Valencia.

Vale lembrar que o atacante brasileiro está na Espanha desde o começo do ano, quando deixou o Athletico-PR. Ele entrou em campo apenas 16 vezes com o então técnico Xavi e marcou dois gols.