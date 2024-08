Bahia vence Vitória no último BA-VI do ano

O Bahia venceu o clássico contra o Vitória, no último BA-Vi do ano, por 2 a 0 neste domingo (11/8), na Arena Fonte Nova, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a vitória, o tricolor encerrou a sequência de cinco jogos sem vencer na competição. Os gols foram marcados por Everton Ribeiro e Luciano Juba.

Dessa forma, com o resultado, o Bahia somou mais três pontos e chegou aos 35. A equipe, no entanto, permaneceu na sétima colocação da tabela. Por outro lado, o Vitória não pontuou. Com 21 pontos, segue na 15° posição, próximo a zona de rebaixamento.

Bahia abre vantagem no 1º tempo

Logo no início, aos sete minutos, Everton Ribeiro e Ryller tiveram um choque no meio de campo e o meia tricolor levou a pior com uma joelhada na cabeça. Se manteve na partida mesmo com o rosto inchado, e aos 14 minutos, o camisa 10 finalizou da entrada da grande área, a bola desviou no Wagner Leonardo, encobriu o goleiro Lucas Arcanjo e assim, abriu o placar. Logo depois, Everton Ribeiro foi substituído sem condições de jogo.

Os donos da casa, que começaram melhor, controlaram mais o primeiro tempo, ainda mais com a vantagem no placar. O tricolor teve as melhores chances, boas jogadas e mais pose de bola. Assim, pouco deixaram o Vitória assustar no setor defensivo. O goleiro Marcos Felipe quase não trabalhou.

Segundo tempo

O Vitória voltou diferente do intervalo. Mais agressivo, teve duas oportunidades de empatar a partida antes dos 10 minutos da segunda etapa, mas parou no goleiro Marcos Felipe. O Leão seguiu crescendo na partida, e aos 25 minutos, Lawan, que tinha acabado de entrar, fez uma boa jogada e Zé Hugo finalizou na trave. Os visitantes seguiram pressionando em busca do empate até o fim da partida.

Os donos da casa, por sua vez, passaram a segunda etapa quase toda se defendendo e buscando algumas brechas para tentar ampliar o marcador. Já aos 43, teve uma boa oportunidade na bola parada, mas Luciano Juba mandou na rede por cima do gol. Nos acréscimos, aos 51, o lateral-esquerdo teve uma nova oportunidade depois de um rápido contra-ataque e boa jogada de Rafael Ratão, que tinha acabado de entrar na partida. De dentro da área, Luciano Juba não desperdiçou: marcou o segundo do Bahia e, portanto, fechou o placar.

Próximos jogos

O Bahia volta a campo no próximo sábado (17), às 18h30, contra o Grêmio. A partida será no Alfredo Jaconi. O Vitória, por sua vez, recebe o Cruzeiro no Barradão, na segunda (19), às 20h. Os jogos serão pela 23° rodada do Campeonato Brasileiro.

BAHIA 2X0 VITÓRIA

Brasileirão – 22ª rodada

Data: 11/8/2024

Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

Público: 45.972 presentes

Renda: R$ 1.597.822,00

BAHIA: Marcos Felipe; Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre (Yago Felipe, 39’/2°T), Jean Lucas, Everton Ribeiro (Biel, 18’/1°T e, depois, Iago, 40’/2°T) e Cauly (Rafael Ratão, 49’/2°T); Thaciano (Carlos de Pena, Intervalo) e Everaldo (Luciano Rodríguez, 21’/2°T). Técnico: Rogério Ceni

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Néris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan (Willian Oliveira, 19’/2°T), Ryller (Jean Mota, 34’/2°T) e Machado (Pablo, 24’/2°T); Janderson (Carlos Eduardo, 13’/2°T), Osvaldo (Zé Hugo, 13’/2°T) e Alerrandro (Lawan, 24’/2°T). Técinco: Thiago Carpini

Gols: Everton Ribeiro, 14’/1ºT (1-0); Luciano Juba, 51’/2°T (2-0)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Cartões amarelos: Lucas Esteves, Alerrandro, Pablo, Willian Oliveira (VIT); Kanu, Caio Alexandre, Yago Felipe (BAH)

Cartões vermelhos: Tiago Carpini