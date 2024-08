Babá morta no AM era ameaçada e explorada sexualmente por patroa, diz polícia

A delegada relatou ainda que além de manter a jovem cárcere privado, Kamila a proibia de manter contato com outras pessoas, como o ex-namorado, além de ameaçá-la caso saísse da casa. Ela aterrorizava a vítima com o argumento que teria sido esposa do criminoso Mano Kaio, considerado um dos líderes do tráfico de drogas no Amazonas e foragido no Rio de Janeiro.