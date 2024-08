Astro brasileiro do UFC é acusado de estupro por influenciadora dos Estados Unidos

Um dos principais nomes da atualidade no UFC, o brasileiro Alex Poatan, de 37 anos, foi acusado de estupro pela influenciadora estadunidense Meredith Brown, de 21 anos. Nessa segunda-feira (5), a jovem publicou relato nas redes sociais em que alega ter sido forçada a se relacionar com o lutador após o evento 302 do UFC, no começo de junho, nos Estados Unidos.

O relato foi publicado inicialmente no TikTok, dividido em três partes e com cerca de 20 minutos de duração. Brown contou que foi convidada, junto com uma amiga, a conhecer Alex Poatan e um amigo do brasileiro. Eles teriam se encontrado pela primeira vez em uma academia de Nova Jersey, nos EUA, antes do UFC 302, que teve a presença de Poatan apenas como espectador.

“Me levou um tempo para encontrar a coragem para tornar isso público, mas venho sofrendo tanto com minha saúde mental e mal pude sair da cama nos últimos dias. Está me corroendo manter isso guardado e não falar porque estou assustada, mas espero que isso me ajude a curar e não me sentir tão sozinha. Sei que muitos não vão acreditar em mim e vão achar que estou atrás de fama e coisas do tipo, mas só quero me sentir normal novamente e espero que encontrar a coragem para contar minha história seja o primeiro passo nessa direção. Se qualquer outra mulher já passou por isso, sinto muito, vocês não estão sozinhas e espero que isso ajude vocês a encontrarem suas vozes novamente também”, escreveu a jovem ao publicar os vídeos também na rede social Reddit.

O suposto estupro cometido por Alex Poatan teria acontecido na volta para o hotel, após o evento do UFC. A jovem afirma que o brasileiro teria insistido em ter relação sexual contra a vontade dela, mas acabou cedendo por estar intimidada com o porte físico do lutador, além do fato de ele não falar inglês.

Apesar do relato, Brown não apresentou evidências do suposto crime que acusa Poatan de ter cometido. Até o momento, o brasileiro ou a equipe dele ainda não se pronunciaram sobre as acusações.