Após recordes de frio, nova onda de calor vai atuar sobre o Brasil; veja áreas afetadas

Uma nova onda de calor deve atuar sobre o Brasil a partir do próximo domingo (18). O frio, que marcou o início desta semana, começa a se deslocar, e a semana deve encerrar com o tempo firme em algumas regiões, segundo o Climatempo.

A nova onda de calor deve durar pelo menos até o dia 22 de agosto. O sistema está sendo impulsionado pela formação de uma alta pressão em médios níveis da atmosfera. Sul, Sudeste e Centro-Oeste serão mais afetados.

Veja em vermelho as áreas que mais serão afetadas.

Áreas em vermelho no mapa terão temperatura entre 5 a 7°C acima da média. A elevação será entre 2,5 a 3°C acima da média nas áreas em laranja.

Previsão para quinta-feira (15)

No Sul, o tempo deve seguir estável e sem condições para chuvas sobre a região nesta quinta-feira (15). A massa de ar polar segue em direção ao oceano Atlântico e as temperaturas devem voltar a subir gradativamente.

Mesmo assim, as mínimas nesta porção do país devem continuar baixas, fazendo com que permaneça a sensação de frio durante as madrugadas e manhãs. Vale destacar que em algumas partes do alto da serra catarinense poderá haver condições para a formação de geadas pontuais nas primeiras horas do dia. Pode haver rajadas de ventos moderadas em parte do leste e no litoral sul de Santa Catarina.

Segundo o Climatempo, o tempo também segue estável no Sudeste, com o predomínio do Sol entre poucas ou nenhuma nebulosidade, nesta quinta-feira (15). Assim como no Sul, o enfraquecimento da massa de ar polar que atuava sobre o Centro-Sul do país deve contribuir para que os termômetros voltem a subir aos poucos.

A elevação da temperatura no litoral de São Paulo deve ser dificultada devido a circulação de ventos marítimos. Apesar disso, no decorrer das horas, a condição do clima deve ser amena na região.

Nas primeiras horas desta quinta-feira, algumas áreas da região podem apresentar condição para formação de neblina, como o Vale do Ribeira (SP), o Vale do Paraíba (SP), o litoral sul fluminense (RJ) e a Zona da Mata mineira (MG). Haverá condições para rajadas de vento moderadas durante o dia, variando de 40 a 50 km/h, no centro e norte carioca, além do centro e sul do Espírito Santo.

A previsão indica que o Sol deve variar entre pouca ou nenhuma nebulosidade ao longo do dia, predominando o tempo firme em quase todas as regiões do Centro-Oeste. Com exceção o norte do Mato Grosso, em que a atuação de instabilidades podem contribuir para pancadas de chuva pela tarde.

As máximas devem ultrapassar os 35°C no norte do Mato Grosso do Sul e no centro e norte do Mato Grosso. Em Cuiabá, capital mato-grossense, os termômetros podem chegar próximo dos 40°C pela tarde.

A costa leste nordestina pode registrar a circulação de ventos marítimos que estimulam a formação de nuvens carregadas na região. Entre o leste baiano e do Rio Grande do Norte poderá haver condições favoráveis a episódios de chuva fraca a moderada. A precipitação se intensifica sobre o litoral da Bahia, entre a região de Salvador e Porto Seguro, com condições para temporais na região de Ilhéus.

Por conta de instabilidades em atuação, pode haver ocorrência de chuva sobre todo o sul, centro e oeste do Pará, no sul do Tocantins, em quase todo o Amazonas, no extremo norte de Rondônia e no sul de Roraima, que ficam na região norte do país. A intensificação dessa chuva pode acontecer em alguns intervalos, seguida por eventuais rajadas de vento e descargas atmosféricas.

Salvo a região central do Amazonas e do Pará, as demais áreas dos estados, o centro e norte do Tocantins, o Acre, o norte de Roraima, o sul, o oeste do Amapá e em Rondônia, o tempo segue firme, com predomínio do sol entre pouca nebulosidade.