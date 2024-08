Aos comerciantes, Marcus Alexandre garante revisar projeto do novo mercado Elias Mansour

O candidato a prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre (MDB), começou esta quinta-feira, 15, em agenda com os comerciantes do Mercado Elias Mansour, no centro da capital acreana. Durante o encontro, o candidato ouviu as preocupações dos feirantes e se comprometeu a melhorar a situação dos empreendedores, caso seja eleito nas eleições municipais.

Marcus Alexandre, que chegou ao local às 6 horas da manhã, garantiu que, se eleito, criará uma comissão específica para dialogar com os comerciantes. Além disso, afirmou que revisará a obra do Mercado Elias Mansour. “O que percebo é que o faturamento diminuiu porque a obra não considerou a opinião dos comerciantes. Vamos revisar o projeto para que o mercado tenha um único piso. Me preocupa a criação de uma área subterrânea à beira do rio, pois eles estão sofrendo com as decisões tomadas. Marcus Alexandre vai dialogar com os comerciantes”, declarou.

A escolha do Mercado do 15, na região do Segundo Distrito, para o início de sua campanha, que começará na sexta-feira, 16 de agosto, tem uma simbologia especial. Na avaliação de Alexandre, essa região é um lugar importante do município, onde ele tem satisfação em conversar com os moradores. “Nossa cidade terá toda a nossa atenção. Começar nossa caminhada de campanha cedo no Mercado do Quinze é algo que sempre faço, estou muito cedo andando e conversando com as pessoas, e não poderia ser diferente. O Mercado do 15 foi um dos oito mercados que reformei quando fui prefeito, um lugar onde tenho muitos amigos. Começar no bairro Quinze tem uma simbologia especial neste novo momento. No mesmo dia, teremos um encontro com os amigos e amigas do São Francisco, na parte alta da cidade, outro lugar especial da nossa cidade que também receberá toda a nossa atenção”, disse Marcus Alexandre.