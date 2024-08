Aniversário do bairro 6 de Agosto terá homenagens, torneios e shows

No aniversário de 122 anos da Revolução Acreana, o bairro 6 de Agosto comemora seus 120 anos de existência, em Rio Branco, nesta terça-feira (6) em uma programação variada que vai das 6h até às 21:30h. A 40° vez que as ruas do bairro se reúnem em festa, este ano com o tema “sem recuar, sem cair, sem temer”.

A programação começa às 6h, com salva de tiros simultâneos em três pontos; na cabeceira da 4ª Ponte, na quadra sintética atrás do Mercado da 6, e em frente a caixa d’água da 6, com homenagem aos heróis da revolução acreana e aos saudosos moradores do bairro. Às 8:30h, haverá hasteamento dos pavilhões, em frente ao Mercado 6 de Agosto, com execução dos hinos Nacional e Acreano, e o desfile cívico-militar, marcado para ter início às 9h.

O dia segue recheado de programações que envolvem torneios, apresentações culturais, shows e bingos (veja a programação completa abaixo). Às 21:30h, um show pirotécnico encerra as festividades.

O bairro 6 de Agosto, no Segundo Distrito de Rio Branco, foi fundado apenas 2 anos após a revolução acreana, que terminou em janeiro de 1903 com a assinatura do Tratado de Petrópolis, pelo qual o Acre passou a ser reconhecido como parte do Brasil.

Veja a programação: