Além da sabatina do ac24horas, Marcus Alexandre terá agenda em bairros nesta terça

O candidato a prefeito pela coligação “Bora Rio Branco”, Marcus Alexandre (MDB), terá uma agenda cheia nesta terça-feira, 20 de agosto.

Nas primeiras horas da manhã, o candidato participará de uma sabatina na Rádio Gazeta FM 93, às 7h. Em seguida, às 8h30, ele estará presente na inauguração da Casa 15, na residência de Cleber e Dona Meire, no bairro Jorge Lavocat.

Ainda pela manhã, Marcus Alexandre participará da inauguração da Casa 15 no Loteamento Mutambo, na casa de Laís Ferreira.

À tarde, o candidato terá um encontro com eleitores e participará de um “Bandeiraço” no semáforo da entrada do Tropical, na Estrada do Aviário. A agenda do dia se encerra às 19h, com uma sabatina no site ac24horas, no bairro Morada do Sol.