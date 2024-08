Acusados pelo sequestro de Marcelinho Carioca passam por audiência em SP

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) definiu para hoje (2), a partir das 13h30, o julgamento dos acusados de sequestrar o ex-jogador Marcelinho Carioca e a amiga dele, Taís Alcântara de Oliveira, na saída de um show, no dia 17 de dezembro do ano passado, em Itaquera, zona leste de São Paulo

No julgamento que será realizado no formato virtual, 21 testemunhas serão ouvidas, sendo 13 de acusação, oito de defesa, além dos sete réus envolvidos no caso.

A audiência será realizada para reunir todas as provas, além dos depoimentos das vítimas, testemunhas, interrogatório dos réus e debates entre a acusação e a defesa.

Relembre o caso

Marcelinho desapareceu no dia 17 de dezembro de 2023, após sair do show do cantor Thiaguinho, na Neo Química Arena, em Itaquera, e foi levado para um cativeiro.

Na época, a polícia disse que, inicialmente, os sequestradores solicitaram R$ 30 mil, valor que foi pago por meio de um Pix. Em seguida, os criminosos teriam pedido mais R$ 30 mil e depois outros R$ 200 mil.

O carro do ex-jogador também tinha sido localizado pela PM em Itaquaquecetuba. De acordo com o policiamento da região, agentes do 35º BPM/M foram acionados após moradores denunciarem um caso de abandono de veículo na rua Jacareí, no Jardim Valparaíso.

Ainda na época do caso, antes de Marcelinho ter sido libertado circulou pelas redes sociais um vídeo em que o ex-jogador estava com um olho roxo e dizendo que foi sequestrado após se relacionar com uma mulher casada, apontada como Tais. Marcelinho explicou que Tais era apenas uma amiga, que conhecia ela há três anos e que não tinha nada com ela.