Acre tem segunda maior taxa de abstenção no CNU, com 59,18%

O Ministério da Gestão do governo federal divulgou que o Acre teve a segunda maior taxa de abstenção nas provas do Concurso Público Nacional Unificado (CNU), com 59,18% dos inscritos não comparecendo aos locais de prova.

A pasta informou ainda que, em todo o país, a taxa de abstenção foi de 54,12%, com 970.037 pessoas realizando o exame.

O percentual de abstenção no Acre foi superado apenas pelo Ceará, que registrou 59,65%. Somente o Distrito Federal e Roraima tiveram mais da metade dos inscritos presentes no dia da prova.

No Acre, dos 17.574 inscritos para o CNU, aproximadamente 10.400 pessoas não compareceram, resultando na alta taxa de abstenção.