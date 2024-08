44% dos focos de queimadas no Acre ocorreram nos primeiros dias de agosto

Relatório produzido pelos órgãos ambientais do governo apontam que o Acre registrou 1.328 focos de queimadas de janeiro a 15 de agosto, sendo que 588 foram detectados nos primeiros 15 dias de agosto -44% do total em 2024.

Segundo o governo, através da Operação Fogo Controlado, o Corpo de Bombeiros tem fortalecido as equipes nas cidades que mais estão precisando de apoio neste momento.

A situação é complicada em todo o Acre. Para o Jordão, ainda na quinta-feira, 15, uma equipe dos bombeiros foi enviada para reforçar as ações, tanto educacionais, como de combate direto aos incêndios.qualidade do ar tem registrado índices preocupantes, segundo o Cigma. A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda que, idealmente, a média diária de concentração de material particulado na atmosfera não ultrapasse 15 μg/m³. Em Rio Branco, essa média está quase seis vezes acima do recomendado, tendo registrado 87,16 µg/m³ na quinta-feira, sendo a cidade mais crítica com relação à qualidade. Em seguida, aparecem Santa Rosa do Purus e Manoel Urbano, com 77,15 µg/m³ e 72,74 µg/m³, respectivamente.

O coordenador do Centro de Operações de Emergência em Saúde, Marcos Malveira, explica que esses índices impactam na saúde da população, que pode sobrecarregar unidades de saúde e agravar quadros clínicos. “As fumaças contêm partículas finas que podem irritar os olhos, nariz e garganta, além de agravar doenças respiratórias, como asma e bronquite. Já a baixa umidade do ar pode ressecar as vias áreas respiratórias e a pele, além de aumentar o risco de infecções respiratórias. Para nos proteger, devemos nos manter hidratados, beber bastante água ao longo do dia para manter seu corpo hidratado e ajudar a aliviar a irritação das vias aéreas superiores”, orienta.