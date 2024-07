Zico se pronuncia após ser furtado em Paris: “Recuperando do choque”

Embaixador do Time Brasil na Olimpíada de Paris 2024, Zico, maior ídolo da história do Flamengo, foi furtado na França e teve um prejuízo estimado de 500 mil euros (cerca de R$ 3 milhões).

Nesta sexta-feira (26), o Galinho se pronunciou por meio das redes sociais e tranquilizou os fãs após o ocorrido na capital francesa.

“Como amplamente noticiado pela imprensa, tive um infortúnio ontem, dia 25 de julho, no início da minha jornada como embaixador do Time Brasil“, postou Zico em sua conta no Instagram.

“Quero tranquilizar a todos, ressaltando que eu e Sandra estamos bem e que, apesar da perda material, o mais importante é sempre a nossa saúde e vida.”

De acordo com a publicação, o crime aconteceu próximo ao hotel onde o craque está hospedado. Segundo o diário, Zico estava no banco de trás de um táxi com uma valiosa pasta, a qual teria um relógio Rolex, diamantes e 2 mil dólares e 2 mil euros em espécie.

Zico teria sido vítima da ação de duas pessoas. Um chamou a atenção do craque e do motorista do táxi, enquanto o segundo se aproveitou de momentos de desatenção da dupla para levar a pasta com os itens.

Veja o comunicado de Zico na íntegra

Aos amigos, fãs e admiradores,

Como amplamente noticiado pela imprensa, tive um infortúnio ontem, dia 25 de julho, no início da minha jornada como embaixador do Time Brasil.

Quero tranquilizar a todos, ressaltando que eu e Sandra estamos bem e que, apesar da perda material, o mais importante é sempre a nossa saúde e vida.

Estamos nos recuperando do choque, contando com o apoio das autoridades e do COI, e na expectativa para que consigamos resgatar nossos bens pessoais.

Hoje estaremos na abertura dos Jogos Olímpicos, sempre prestigiando nosso país e torcendo para que nossos atletas façam uma grande Olimpíada.

Agradeço todas as mensagens de apoio e solidariedade.

Um beijo e um abraço especial à minha família e fãs.