Zagueiro do Corinthians se desculpa após desejar “p** no c* da mídia”

Após não dar entrevista e dizer aos jornalistas presentes na Neo Química Arena “p** no c* da mídia”, o zagueiro Cacá, do Corinthians, usou as redes sociais para se desculpar na madrugada desta quarta-feira (17).

O episódio aconteceu na zona mista do estádio, logo depois da vitória corintiana sobre o Criciúma, por 2 a 1, de virada, na estreia do técnico Ramón Díaz pelo Timão.

“Pessoal, gostaria de me desculpar pela minha atitude na zona mista. Estava de cabeça quente por alguns comentários que vi sobre o time mesmo com a vitória e tive um comportamento ruim. Quero valorizar a vitória do grupo e dizer ao torcedor que seguimos juntos. Respeito muito o papel e trabalho dos jornalistas. Página virada e seguimos em busca do melhor para o Corinthians”, afirmou Cacá no Instagram.

Cacá marcou o gol da virada do Corinthians, que venceu o Criciúma nesta terça-feira (17) e foi a 15 pontos no Campeonato Brasileiro. A vitória, porém, ainda não foi suficiente para tirar a equipe da zona de rebaixamento.

O Timão é o 17º colocado com a mesma pontuação do Vitória, que é o 16º na tabela e a primeira equipe fora do Z4.