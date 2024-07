Wesley Safadão cancela show por problemas de saúde: “Muita dor”

O cantor Wesley Safadão, 35, cancelou seu show no Pará na sexta-feira (19) devido a problemas de saúde. Segundo comunicado divulgado nas suas redes sociais, o artista travou a coluna, sentiu fortes contrações musculares e precisou passar por atendimento médico. Apesar do ocorrido, o show deste sábado (20), a ser realizado em Fortaleza, continua previsto para acontecer.

“Informamos que, por motivos de saúde, o show do cantor Wesley Safadão que aconteceria hoje em Salinópolis/PA, está cancelado. O cantor sentiu fortes contrações musculares e está passando por atendimento médico”, diz a nota. “Salientamos que o contratante responsável pelo show de hoje cumpriu com todos os pontos do contrato e se colocou à disposição para qualquer ajuda”.

Em uma sequência de stories publicados no Instagram, Wesley Safadão compartilhou o atendimento médico recebido devido às dores. “Coluna travada! Fazer um bloqueio agora nas costas para diminuir a dor que estou sentindo! Passei o dia todo sentindo muita dor, sem conseguir fazer movimentos simples e com a respiração comprometida…”, escreveu o cantor.

“Queria muito estar em Salinas PA, mas não vou conseguir! Tô muito triste! Minha tristeza de ter que cancelar esse show é maior que a dor que passei o dia todo sentindo. Vou fazer esse bloqueio agora, ficar de repouso, e com fé em Deus, amanhã vou estar melhor”, continuou.

O cantor já havia reduzido a sua agenda de shows após enfrentar crises de ansiedade nos últimos anos. Em 2023, o artista fez uma pausa na carreira para cuidar da saúde mental e passar mais tempo com a família. Durante o intervalo, ele revelou que a rotina de shows ao longo de 22 anos prejudicou seu equilíbrio emocional.

“Em 2024, vou reduzir a quantidade de shows. Sair de uma média de 250 shows por ano para uns 50 shows no ano.”, anunciou o cantor, em março deste ano. Mesmo com a redução de 80% das apresentações, Wesley Safadão pretende trabalhar em novos lançamentos. “É o que eu quero fazer. É um ano que quero lançar muita coisa nova.”, disse.