VÍDEO: Mulher sofre homofobia e é agredida dentro de ônibus

Um vídeo registrou o momento em que um homem agride uma mulher dentro de um ônibus em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio, na manhã desta sexta-feira (12). Além de socos e chutes, nas imagens é possível ver que o agressor ameaça e grita xingamentos para a mulher.

O caso aconteceu por volta de 10h30 dentro do carro da linha 388 (Cesarão – Candelária), na Avenida Cesário de Melo. Maria Luiza Alves, 23 anos, conta que pediu para o motorista parar na delegacia e teve o seu pedido ignorado.

“Quando eu vou me distanciando para o fim do ônibus, perto da porta e eu peço para o motorista: ‘para na delegacia’ várias vezes. Ele responde uma [vez] pro motorista: ‘vai parar na delegacia não, vai parar aí que ela vai descer’. E o que o motorista fez? Parou o ônibus ali, não era nem 20 metros de um posto de polícia. Simplesmente ignorou ele me xingando, sendo racista, sendo homofóbico, me agredindo, me ameaçando, o motorista negou isso tudo e parou o ônibus”, diz a vítima.

Depois do ocorrido, Maria buscou atendimento médico no Hospital Pedro II, em Santa Cruz, e registrou a ocorrência na delegacia. O exame de corpo de delito está agendado para a manhã de sábado (13).

De acordo com a vítima, tudo começou antes de entrar no ônibus. Ela estava a caminho do trabalho e aguardava a condução em frente à estação do BRT Cesarão III, quando viu o agressor xingando um funcionário da Mobi Rio, do outro lado da rua. Maria diz que não sabe a razão pela qual o homem estava agressivo.

“Ele desencadeou de me xingar também, me chamando de ‘sapatão paraíba’, ‘macaca’, mostrando a genitália para mim e eu não respondi”, diz.

A vítima afirma que começou a filmar quando viu que o homem entrou no ônibus xingando.

“Fisicamente eu consegui me defender, já passei no hospital e no geral, estou ok. Tô sentindo bastante dor de cabeça, meu ouvido está zunindo e o lado direito do meu rosto está um pouco inchado. O que mais me dói é que ninguém se mete, ninguém tenta me defender, ninguém me ajuda, parece que ninguém liga. Estava claro o motivo que ele estava me batendo, ele me xingou de sapatão várias vezes”, lamenta.

Em nota, a Rio Ônibus lamenta profundamente o ocorrido, e sugere que os usuários façam suas denúncias relativas a todo tipo de assédios por meio do Fale Ônibus (0800 886 1000) e do Disque-Denúncia (2253-1177). A apuração do fato ocorrido dentro do ônibus cabe às autoridades da área de segurança pública, e a empresa está à disposição para colaborar com as investigações.

O caso foi registrado na 36ª DP (Santa Cruz).