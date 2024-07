Vídeo: motorista de Porsche é agredido por pai de motociclista morto em São Paulo

O motorista da Porsche que matou um motociclista foi agredido pelo pai e pelo tio da vítima dentro da delegacia em que está prestando depoimento à polícia, na manhã desta segunda-feira (29).

A colisão foi registrada pouco depois da 1h da madrugada de hoje, na Avenida Interlagos, na zona sul da capital paulista. O motoqueiro Pedro Kaique Ventura Figueiredo, de 21 anos, faleceu.

Um vídeo flagra o momento em que o autor, Igor Ferreira Sauceda, de 27 anos, sofre a agressão. Ele está descendo para depor dentro da 48° DP (Cidade Dutra), quando os familiares do morto desferiram os socos. Assista:

Os familiares de Pedro também xingam o suspeito. Ele deverá responder por homicídio culposo e lesão corporal culposa, quando não há a intenção de cometer os crimes.

O pai da vítima, Alex Lúcio de Figueiredo, que é motorista de van escolar, deslocou o ombro ao agredir o acusado. Ele foi encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento próxima para ser atendido.

Em seguida, os agentes na delegacia realocaram os parentes para outra área e o autor do crime foi levado para o depoimento.

O caso tinha sido registrado no 11° Distrito Policial, em Santo Amaro, unidade aberta no momento da ocorrência. Igor foi ouvido pelos agentes e disse que que passou a perseguir o motociclista após ele ter quebrado o retrovisor de seu carro.

O preso estava com a sua namorada no veículo, que chegou a se ferir no acidente. Eles foram retirados da Porsche com a ajuda de pessoas que estavam no local.

O condutor já realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para a presença de álcool.