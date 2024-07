Vídeo mostra momento em que o ator Thommy Schiavo cai de sacada e morre

Gravações de uma câmera de segurança mostram os últimos momentos de vida do ator Thommy Schiavo, 39 anos, que morreu no último sábado (20) após se desequilibrar e cair de uma altura de 4 metros da sacada do prédio onde morava, em Cuiabá (MT).

O artista ficou conhecido por interpretar o personagem Zoinho no remake da novela “Pantanal”, exibida em 2022.

Veja o vídeo:

(A queda acontece nos segundos finais)

Nas imagens, é possível ver Thommy sozinho na sacada do edifício. Ele aparenta estar tonto e chega a deitar no chão. Pouco depois, ele tenta se levantar, aparentando estar embriagado.

O vídeo registra que o ator tenta abrir a porta de uma das quitinetes do prédio onde morava, mas não consegue. A gravação mostra o exato momento em que o ator volta para a sacada, se desequilibra e cai.

De acordo com a Polícia Civil, testemunhas relataram que estavam ingerindo bebidas alcoólicas com o ator em uma loja de convivência próxima ao prédio. A corporação obteve as imagens do local que mostram a dinâmica do ocorrido e comprovam que o ator se desequilibrou e caiu.

Ainda segundo os policiais, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o ator morreu no local.