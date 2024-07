Vídeo: homem fica pendurado em carro em alta velocidade após tentar roubar celular

Um homem foi flagrado pendurado em um carro em alta velocidade após uma tentativa de assalto no bairro do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro, na madrugada desta quinta-feira (25).

Segundo a testemunha que gravou a cena, a pessoa tentava roubar o telefone do motorista.

Veja o vídeo:

No vídeo, o homem está com um pé apoiado no retrovisor do veículo. O outro pé chega a encostar no asfalto, enquanto uma das mãos está dentro da janela. No fim da gravação, ele parece soltar o carro e cair na avenida.

A Polícia Militar informou que o 31°BPM (Recreio dos Bandeirantes), responsável pela região da ocorrência, não foi acionado e só tomou ciência do caso pelas redes sociais.

Em seguida, os militares percorreram toda a Avenida Salvador Allende, mas não localizaram o carro nem o homem pendurado. Segundo a PM, o motorista do veículo não fez contato com o batalhão, apesar de parecer ter diminuído a velocidade ao passar na frente de uma unidade policial.

A Polícia Civil afirmou que não foi acionada.