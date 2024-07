Vídeo: Em Brasiléia, homem é ferido no braço após suspeito efetuar disparos

Na madrugada deste domingo (28), um homem foi baleado no braço esquerdo em frente a um bar localizado na parte alta da cidade de Brasiléia, no final da Avenida Manoel Marinho Montes. A vítima foi encaminhada ao hospital regional do Alto Acre para receber atendimento médico.

De acordo com o relatório da Polícia Militar, quatro homens chegaram ao local em motocicletas e, após uma confusão, um dos indivíduos sacou uma arma e efetuou disparos aparentemente sem motivo, atingindo um homem que estava sentado em uma mesa. Vídeos registraram o momento dos disparos e mostram a vítima ferida e sangrando. Um segurança do bar ajudou a levar o homem para um veículo, que o transportou ao hospital.

Os autores do disparo e os envolvidos na confusão fugiram em seguida, tomando rumo ignorado. A Polícia Militar realizou buscas nas redondezas para localizar os responsáveis, mas ninguém foi detido até o momento.

A vítima recebeu os primeiros socorros no hospital e ficou em observação antes de ser liberada algumas horas depois. O caso está sendo investigado pelas autoridades policiais da fronteira, que seguem em busca de informações sobre os suspeitos.

Veja o vídeo abaixo: