Vídeo: Com pedaços de madeira, operários brigam em obra do Pacaembu, em SP

Dois operários que trabalham nas obras de reforma do complexo do estádio do Pacaembu, em São Paulo, foram flagrados brigando e utilizando pedaços de madeira para se agredirem. O caso teria ocorrido no último sábado (13) e as imagens foram publicadas em redes sociais.

No vídeo, é possível ver o momento em que um funcionário, próximo à piscina do estádio, joga um pedaço de madeira em direção a outro trabalhador, que desvia do arremesso.

Em seguida, o homem, que não é atingido, agarra o mesmo objeto e atinge a cabeça do colega que tentou acertá-lo primeiro. O trabalhador cai no chão e não é possível ver o que acontece com ele em seguida.

Em nota, a Concessionária Allegra Pacaembu, responsável pela gestão do estádio, informou que tomou conhecimento da briga. Segundo a companhia, os trabalhadores são uma empresa terceirizada de mão de obra, contratada pela administração do estádio para atuar na reforma no complexo.

Após ser agredido na cabeça, a vítima foi atendida por uma ambulância. De acordo com a Allegra, o operário sofreu ferimentos leves. Posteriormente, ele foi encaminhado à Santa Casa de Misericórdia e, segundo a empresa, recebeu alta no mesmo dia. O trabalhador retornou aos trabalhos após três dias de licença médica.

O outro envolvido na briga foi demitido pela terceirizada.