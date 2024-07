Advogado polemiza ao se recusar a usar beca durante sessão: ”Odor desagradável”

Uma sessão na 1º Vara Criminal do Tribunal de Justiça, em Salvador, nesta terça-feira (16), foi interrompida por um momento inusitado. No momento em que foi fazer uma sustentação oral, o advogado criminalista Domingo Arjones pediu para a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-BA), Daniela Borges, a dispensa do uso da beca, afirmando que a vestimenta apresentava “fedor fétido”.

“Eu queria fazer um registro aqui. Peço dispensa aqui na tribuna do uso da beca, porque ela está com um mau cheiro. Gostaria de colocar-me à disposição para levar, lavar e devolver aqui ao tribunal, para que os colegas possam usar ela de forma melhor, porque está com um odor bem desagradável. Queria pedir autorização para Vossa Excelência para lavar e devolver”, disse Arjones.

Em contato com o BNews, o bacharel relatou que, apesar da manifestação, outros advogados presentes não levaram a fala a sério e começaram a rir. A solicitação, no entanto, foi atendida pela presidente.

“Foi um uma comoção geral na hora todos começaram a rir, acharam que o meu requerimento era engraçado. Mas, ao término, a própria presidente ficou sensibilizada e disse que o tribunal iria lavar a beca, para evitar que os advogados passassem por esse constrangimento. É baixatório, porque era um cheiro mau cheiro impregnado, uma coisa absurda”, contou.

Fonte: BNEWS