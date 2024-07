Veículo capota na Transacreana e deixa um morto e dois feridos na zona rural de Rio Branco

Um grave acidente ocorreu na tarde desta segunda-feira, 29, no km 32 da rodovia AC-90, mais conhecida como Transacreana, na zona rural de Rio Branco. Um homem identificado como Leonardo perdeu a vida, e outras duas pessoas ficaram feridas após o veículo em que estavam capotar.

De acordo com informações preliminares, o carro trafegava no sentido zona urbana/zona rural quando, inesperadamente, capotou. Leonardo foi arremessado do veículo e com o impacto morreu no local.

As duas outras vítimas, que usavam cinto de segurança, foram atendidas pelas equipes de suporte avançado e básico do SAMU e estão sendo encaminhadas ao Pronto-Socorro de Rio Branco para receber cuidados médicos.

