Vasco busca confirmar vaga nas semifinais e classificar o Náuas

Vasco da Gama e Atlético Acreano fazem na tarde e noite desta terça-feira (2), no estádio Florestão, a partir das 17h, jogo importantíssimo para apontar as duas equipes que avançam do grupo B às semifinais do Campeonato Acreano de Futebol Sub-20.

Almirante quer confirmar a vaga

O Almirante vai a campo praticamente classificado e somente uma derrota acachapante para o Galo Carijó eliminará o clube das semifinais da competição. O técnico Jesus Silva faz um discurso de um Vasco da Gama vertical na tarde e noite desta terça-feira para carimbar com méritos uma das vagas nas semifinais.

Galo sonha com o quase impossível

Por outro lado, o time celeste vai precisar vencer o duelo desta terça-feira (2) por uma vantagem acima de três gols para carimbar um lugar nas semifinais da competição. O Náuas soma 10 pontos, mesma pontuação do Andirá e do Vasco da Gama, mas pode avançar no torneio em caso de vitória ou empate do Almirante diante do Galo Carijó.

Jackson Rodrigues apita

O jogo decisivo entre Vasco da Gama e Atlético Acreano terá Jackson Rodrigues como árbitro principal. Jean Carlos e Divanilson Martins serão os assistentes.