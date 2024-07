Um ano após centro universitário fechar as portas, bolsistas não conseguem matrícula em novas instituições: ‘Ninguém aceita’

Alunos do centro universitário também chegaram a fazer um protesto em frente à instituição. As turmas alegam que a U:Verse não estaria cumprindo com as normas da transferência assistida feita nesses casos. Na oportunidade, as turmas também entregaram para a reitoria um requerimento pedindo a garantia da colação de grau deles no final do ano.

As inscrições para o processo seletivo do Programa Universidade Para Todos (Prouni) do 2º semestre de 2024 começam nesta terça-feira (23). Os interessados devem se inscrever até a sexta-feira (26) pelo portal Acesso Único (acessounico.mec.gov.br/prouni), utilizando o login gov.br com CPF e senha.