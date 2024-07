Ufac retoma aulas nesta segunda-feira (15) e redefine calendário acadêmico

As aulas dos cursos de graduação da Ufac são retomadas nesta próxima segunda-feira, 15, conforme decisão do Conselho Universitário (Consu) em reunião realizada na última terça-feira, 9. A reprogramação do calendário acadêmico da Ufac para o ano letivo de 2024 foi necessária após o fim da greve dos docentes.

A pró-reitora de Graduação, Ednaceli Damasceno, explicou que essa reprogramação foi feita a partir de algumas diretrizes em comum acordo com os princípios encaminhados pela Associação dos Docentes da Universidade Federal do Acre (Adufac), entre eles o retorno das atividades acadêmicas da graduação com o cumprimento integral dos dias letivos e carga horária, mantendo os semestres com 108 dias letivos. A pró-reitora atuou juntamente com o Núcleo de Registro e Controle Acadêmico (Nurca) para assegurar que todas as atividades acadêmicas previstas sejam cumpridas.

“A reposição dos dias em que as atividades foram suspensas, em razão da greve, será integral e presencial, sem atividades extraclasse, com flexibilização de anotação de frequência na primeira semana de aula e sem avaliações nos dias subsequentes ao retorno do semestre 2024.1”, disse Ednaceli.

Matrículas

Os alunos ingressantes terão um período adicional de oito dias letivos em comparação aos veteranos, pois os primeiros períodos não iniciaram as aulas junto com os veteranos. O período de matrículas curriculares para alunos ingressantes ocorrerá de 11 a 14 de julho. Já os ajustes de matrículas para ingressantes e veteranos poderão ser feitos entre 16 e 19 de julho.

A pró-reitora de Graduação destacou a importância de uma diretriz específica para que o retorno das aulas seja tranquilo e com possibilidade de revisar os conteúdos. “Nossa intenção é garantir a qualidade de aprendizagem aos nossos estudantes.” Ela também mencionou a importância da manutenção dos semestres integrais, com férias coletivas docentes ocorrendo apenas ao fim do semestre letivo 2024.2. “Essa foi uma conquista liderada pelos estudantes e apoiada por nossa gestão, pois entendemos que a interrupção das aulas no semestre não é uma prática pedagógica favorável ao processo de aprendizagem”, concluiu.

Encerramento das aulas

O semestre letivo 2024.1 será concluído no dia 12 de novembro, garantindo o cumprimento dos 108 dias letivos necessários. Para os ingressantes, o período contará com 116 dias, devido ao período adicional, terminando dia 23 de novembro.

Fonte: Ascom/Ufac

https://www.ufac.br/site/ noticias/2024/ufac-retoma- aulas-em-15-07-apos- redefinicao-do-calendario- academico/ CalendrioAcadmicoReprogramao20 24.pdf