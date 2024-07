Trio é preso portando duas armas de fogo e um simulacro em operação da Polícia Militar

Na noite desta última sexta-feira, 26, a Polícia Militar prendeu três indivíduos por porte ilegal de arma de fogo na rua Praia do Jordão, no loteamento Praia do Amapá. A ação ocorreu durante um patrulhamento do grupamento tático do 2° BPM no bairro Taquari, quando foram ouvidos vários tiros.

Diante da situação, os policiais solicitaram reforços de mais duas guarnições. Ao chegarem ao local, as equipes realizaram um cerco tático e avistaram os suspeitos nos fundos de uma residência, cada um portando uma arma. Sem chance de fuga, os homens foram abordados no local.

Durante a abordagem, foram encontradas duas pistolas calibre 9mm, um simulacro de pistola, 12 munições 9mm, uma embalagem com 10 munições calibre .38 e dois rádios comunicadores. Uma das pistolas apreendidas já havia sido confiscada pela Polícia Militar em uma ocorrência anterior. O proprietário da arma registrada foi contatado e confirmou que ainda não havia recebido a restituição da mesma.

Os suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados, juntamente com o material apreendido, para a Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para as providências legais e continuidade das investigações.