Tricampeão! Caprichoso vence o Festival de Parintins 2024

O Boi-Bumbá Caprichoso é o campeão do Festival de Parintins 2024. O boi azul e branco foi anunciado vencedor após apuração das notas dos jurados na tarde desta segunda-feira (01), no Bumbódromo de Parintins.

A conquista representa o primeiro tricampeonato seguido do Caprichoso. O boi azul e branco venceu pela 26º vez o Festival de Parintins.

A festa da Vitória do Boi Caprichoso com sua torcida acontece nesta segunda, no Curral Zeca Xibelão (casa do Caprichoso), em Parintins. Em Manaus, uma festa deve acontecer no sábado (06), no Sambódromo.

Durante os três dias da edição de 2024 do festival, o Caprichoso se apresentou com o tema geral “Cultura: o Triunfo do Povo”. O boi azul e branco havia abriu as duas primeiras noites de disputas e se apresentou depois do Garantido na noite de domingo (30).

Apresentações do Caprichoso no Festival de Parintins 2024

O Boi Caprichoso trouxe apresentações luxuosas para as três noites do Festival de Parintins. Destaque para as alegorias “Dama da Noite”, com 24 metros de altura, de onde saiu a cunhã-poranga Marciele Albuquerque na primeira noite do Festival, e “Mística Marubo”, que retratava a transformação de Vimi Peya, xamã Marubo, em falange de jacaré. Além da grandiosidade da alegoria, ela impressionou o público presente no Bumbódromo por conter jatos de água que transformaram a arena em um lago de jacarés.

As apresentações do Caprichoso no Festival também contaram com homenagens a Dom e Bruno – ativistas mortos por grileiros no Amazonas. Na segunda noite, Beto Marubo, amigo de Bruno, discursou na arena.

Outra inovação do Caprichoso no Bumbódromo em 2024 se deu nas trocas de alegorias. Projeções gigantes com imagens do Caprichoso eram feitas na arena.