Três dias após fuga, forças de segurança mantêm buscas por detento no Acre

Três dias após detentos fugirem do presídio Manoel Néri da Silva, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, as forças de segurança mantém as buscas pelo último dos quatro fugitivos. De acordo com o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), Adelcivane Gomes de Azevedo foi visto no perímetro urbano do município.