Treinador de Boxe de Samoa morre na Vila Olímpica de Paris 2024

Neste sábado (27), o técnico da equipe de boxe de Samoa, Lionel Elika Fatupaito, faleceu na Vila Olímpica dos Jogos de Paris 2024 aos 60 anos, após sofrer uma parada cardíaca. A informação foi confirmada pelo Ministério Público da comuna de Bobigny, localizada nas proximidades da capital francesa.

A Federação Internacional de Boxe (IBA) expressou suas “mais sinceras condolências à família, amigos e companheiros” de Fatupaito em um comunicado oficial.

“Nós da International Boxing Association (IBA) estendemos nossas sinceras condolências à família, amigos e colegas de Lionel Elika Fatupaito, o treinador nacional de boxe de Samoa, que faleceu tragicamente durante o Paris 2024. A dedicação e a paixão de Lionel pelo esporte deixaram uma marca indelével na comunidade do boxe. Seu legado continuará a inspirar as gerações futuras. Nossos pensamentos e orações estão com a Equipe Samoa e todos aqueles afetados por esta perda profunda”

Detalhes do Incidente com treinador

Fatupaito estava em seu quarto na Vila Olímpica acompanhado de um atleta quando sofreu a parada cardíaca por volta das 10h20 no horário local (5h20 em Brasília), conforme relatado por uma fonte policial francesa.

Os serviços de emergência foram acionados imediatamente, mas apesar dos esforços, o treinador não resistiu e seu óbito foi declarado no local. O Ministério Público afirmou que a morte ocorreu por “causas naturais”.

Investigação em Andamento

A Polícia Judiciária do departamento de Seine-Saint-Denis, na região de Paris, conduzirá uma investigação sobre o caso para esclarecer os detalhes do ocorrido.