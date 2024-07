Tentativa de furto de gasolina em estacionamento do Pronto Socorro de Rio Branco é frustrada

Na noite desta terça-feira (16), uma tentativa de furto de gasolina foi frustrada no estacionamento do Pronto Socorro de Rio Branco. O incidente ocorreu quando um homem tentou roubar combustível de uma motocicleta estacionada no local. O criminoso cortou a mangueira do veículo e usou um balde para armazenar a gasolina.

O plano foi interrompido graças à ação rápida de um funcionário do hospital, que notou a atividade suspeita e prontamente alertou os vigilantes do estabelecimento. Os seguranças foram imediatamente ao local para averiguar a situação, mas o suspeito conseguiu fugir, tomando rumo ignorado.

A Polícia Militar do 1° Batalhão foi acionada e compareceu rapidamente ao local. A guarnição realizou rondas pelas imediações, porém, até o momento, o criminoso não foi localizado.

As autoridades continuam investigando o caso e buscando pistas que possam levar à identificação e captura do suspeito.