Tempo será firme, ensolarado e de noite fria no Acre

Nesta terça-feira, 16, a incursão de ar polar deixará o tempo firme, seco e ensolarado no Acre. Segundo o portal O Tempo Aqui, no leste e sul do estado (microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira), o tempo fica firme, seco e ensolarado, com noite fria. Não chove. Os ventos sopram ininterruptamente, entre fracos e moderados, com rajadas, vindos do sudeste.

No centro e oeste do estado (microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá), o tempo é firme, seco e ensolarado, com noite fria. Não chove. Os ventos sopram ininterruptamente, entre fracos e moderados, com rajadas, vindos do sudeste.

As menores temperaturas de 2024 no Acre, até o momento, foram 11,8ºC, registrada em Epitaciolândia no dia 29 de maio, e 12,8ºC em Rio Branco no dia 13 de julho. As temperaturas variam entre 13ºC e 31ºC.