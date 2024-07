Técnicos da Universidade Federal do Acre voltam ao trabalho nesta terça (2) após acordo com o governo federal

Após 110 dias de greve, os técnicos administrativos da Universidade Federal do Acre (UFAC) retornaram ao trabalho nesta terça-feira (2).

De acordo com Alexsandro Braz, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Terceiro Grau do Acre (SINTEST/AC), a categoria volta ao trabalho após a assinatura de um termo de acordo entre a Federação e Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos – MGI e Ministério da Educação – MEC, em 27 de junho.

A greve dos técnicos administrativos da UFAC foi decidida em 6 de março em Assembleia Geral e deflagrada no dia 11 do mesmo mês. Entre as reivindicações estavam a recomposição salarial de mais de 28%, a reestruturação do plano de carreira e a racionalização dos cargos extintos, e pautas internas.

A reportagem tentou obter os pontos do acordo com o SINTEST/AC, mas até o fechamento desta matéria não obtivemos retorno.