Desemprego cai para 6,9% no trimestre até junho, menor nível para o período desde 2014

A taxa de desemprego no Brasil caiu para 6,9% no trimestre encerrado em junho de 2024, sendo o menor nível para o período desde 2014 (6,9%). Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (31) através da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua.

Segundo o IBGE, com o resultado, o indicador fica abaixo da metade da maior taxa da série histórica da PNAD Contínua, de 14,9%, observada no trimestre encerrado em março de 2021, durante a pandemia de Covid19.

A população desocupada (aqueles que procuravam por trabalho) caiu para 7,5 milhões de pessoas, com reduções de dois dígitos em ambas as comparações da PNAD Contínua: -12,5% (menos 1,1 milhão de pessoas) no trimestre e -12,8% (menos 1,1 milhão de pessoas) no ano. Este foi o menor número de pessoas em busca de trabalho desde o trimestre encerrado em fevereiro de 2015.

