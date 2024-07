Sistema Eletrônico de Informações do governo sai do ar; suspeita é de ataque hacker

O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos enviou uma circular para outras pastas informando que o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) do governo está fora do ar desde às 11h desta terça-feira (23). A suspeita, segundo fontes da pasta, é de um ataque hacker.

Segundo a mensagem, a qual a CNN teve acesso, foi identificado um “incidente grave de segurança cibernética”. Com isso, “várias soluções tecnológicas do Colabora Gov se encontram indisponível”. A queda do sistema deixou pelo menos nove ministérios sem acesso a informações.

Ainda segundo o informe, categorizado como urgente, “equipes estão atuando para assegurar que os dados estejam íntegros e seguros”. Ainda não há previsão para conclusão do reparo.

A CNN procurou o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Público, que confirmou que “houve um incidente de segurança cibernética nesta segunda-feira (22/jul)”.

E acrescentou que os serviços ofertados ao cidadão via o portal gov.br não foram afetados.

Leia a nota na integra:

O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos informa que houve um incidente de segurança cibernética nesta segunda-feira (22/jul) que se restringiu ao Sistema Eletrônico de Informações (SEI) Multiórgão e algumas funcionalidades do Processo Eletrônico Nacional.

O sistema é responsável pelo andamento eletrônico de processos administrativos de nove ministérios e dois outros órgãos.

O SEI dos demais órgãos não foi afetado, assim como os serviços ofertados ao cidadão via GOV.BR. As equipes de TI já estão tratando o incidente para que os serviços sejam restabelecidos o mais breve possível.