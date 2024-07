Sine oferta 47 vagas de emprego nesta sexta-feira em Rio Branco

O Sistema Nacional de Emprego do Acre (Sine) está disponibilizando 47 vagas de emprego nesta sexta-feira, 5, para candidatos com nível fundamental e médio. Essas oportunidades também incluem vagas para pessoas com deficiência.

Para se candidatar, é necessário atualizar o cadastro no Sine. Caso você ainda não tenha cadastro na instituição, leve os seguintes documentos: Carteira de Trabalho, Identidade/CPF, Título de Eleitor, comprovante de escolaridade e comprovante de endereço. As vagas disponíveis variam de estoquista a gerente de loja.

O órgão do Governo Federal está encaminhando até cinco pessoas à empresa contratante, permitindo que o empregador escolha a mais adequada para preencher a vaga disponibilizada.

O atendimento está sendo realizado exclusivamente por telefone. Os interessados podem entrar em contato pelos números: (68) 3223-6502, 3224-5094, 3224-1519 ou pelo 0800 647-8182.