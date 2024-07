Sindicato de trabalhadores rurais faz ação para levar saúde ocular à comunidade

O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Rio Branco fez uma ação nesta sexta-feira (19) para levar saúde a seus associados e à comunidade em geral. Exames de vista, lentes e armações de óculos foram oferecidas com mais 50% de desconto.

De acordo Maria Elsa, presidente do sindicato, o propósito do atendimento é levar à comunidade e aos associados a melhora na qualidade de vida a um valor acessível. “Muitas pessoas não tem condições de pagar mil reais ou mais num óculos, mais exames que podem chegar a R$ 450, então hoje conseguimos fazer esta parceria com um consultório particular para poder levar saúde aos trabalhadores rurais e a quem mais chegar aqui”, disse.

O valor da consulta está sendo praticado a R$ 100 reais, e a armação com lente custa R$ 500.

João Olímpio, de 78 anos, morador do Panorama, disse que o evento do sindicato é uma oportunidade imperdível para as pessoas de baixa renda. “Minha esposa fez uma consulta e comprou uma armação por R$1.200, então eu não posso perder uma oportunidade dessa de ter um tratamento mais barato. Apesar da idade, ainda capino muito na zona rural, cuido de uma colônia, tenho umas criações, açude, cerca pra mexer, e nisso o óculos arranha, suja, e eu preciso trocar nesta ótima oportunidade”, afirmou.