“Oi, gente, saí da mesa cirúrgica agora . Coloquei dois stents [cardíacos], quatro bombas e 18 copos de pinga, dois balões. Já estou bom. Graças a Deus correu tudo bem. Vão ter que me aguentar cantando e muito ainda. Obrigada pelas orações, valeu!”, disse o artista nos stories do Instagram.

Segundo o Ministério da Saúde, cateterismo é um procedimento feito tanto para diagnosticar quanto para tratar doenças cardíacas com a introdução de um cateter.

O stent cardíaco, ao qual Reis se referiu, é um pequeno dispositivo expansível colocado no interior de uma artéria para prevenir ou evitar a obstrução do fluxo sanguíneo no local.

De acordo com nota publicada pela assessoria do artista na sexta-feira (5), Sérgio Reis precisa ficar de repouso e se afastar dos palcos por cinco dias.

“Foi constatado um problema em um stent, razão pela qual, haverá a necessidade da realização de um cateterismo para solucionar o problema. Por este motivo, o cantor deverá ficar em repouso absoluto por cinco dias”, dizia o comunicado.

Devido aos cuidados necessários com a saúde do artista, shows em Bálsamo (SP), no sábado (6), e na cidade de São José da Barra (MG), neste domingo (7), foram cancelados.

“Nova data será reagendada assim que o cantor receber alta”, concluiu a equipe do sertanejo.