Senac Acre abre processo seletivo para vagas em Rio Branco e Feijó

O Senac Acre está com inscrições abertas para processos seletivos visando o preenchimento de vagas em suas unidades de Rio Branco e Feijó. São vagas para Assistente Educacional, Assistente Financeiro e Psicólogo Educacional para a capital e Supervisor Pedagógico para o município de Feijó.

Para os cargos de nível médio as inscrições serão realizadas no período de 15/07 até às 23h59min do dia 16/07/2024 e as de nível superior às inscrições serão realizadas no período de 15/07 até às 23h59min do dia 17/07/2024.

As inscrições são gratuitas e acontecerão exclusivamente através do endereço eletrônico https://portal.ac.senac.br/trabalhe-conosco, cabendo ao candidato certificar-se previamente de que preenche todos os requisitos exigidos para a função pretendida.

Ambos os processos seletivos serão compostos por três etapas, sendo a primeira etapa inscrição no processo seletivo e análise curricular; a segunda etapa avaliação comportamental e a terceira etapa prova de conhecimentos específicos para as funções de nível médio e psicólogo educacional. Já para a função de Supervisor Pedagógico, essa etapa será de prova prática.

Estes processos seletivos não se trata de concurso público e o regime de contratação é celetista (Consolidação das Leis do Trabalho – CLT), portanto não garante estabilidade aos aprovados, salvo os casos previstos em lei.

Para mais informações e detalhes das vagas e do processo seletivo, os interessados podem acessar o portal do Senac e conferir os Comunicados de Processo Seletivo 009/2024, 010/2024, 011/2024 e 012/2024 que constam as informações sobre a função de Psicólogo Educacional, Supervisor Pedagógico em Feijó, Assistente Educacional e Assistente Financeiro respectivamente.

